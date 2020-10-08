Все в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - Лукашенко

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко убежден, что самое главное в борьбе с любой болезнью - беречь себя и своих родных. "Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Вот результаты", - заметил глава государства.

"Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор, - подчеркнул Президент. - Оставаться здоровым, не допускать болезни - это не проблема врачей и не их головная боль! Работа медиков - помогать тогда, когда по воле случая несчастье произошло. А все остальное - за нами. Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации. Как минимум сделайте прививку от гриппа, если вы считаете это нужным, и соблюдайте правила гигиены".

Александр Лукашенко также напомнил о рекомендации соблюдать разумную социальную дистанцию. Вместе с тем он подчеркнул, что придерживаться советов медиков надо осмысленно, а не слепо следуя инструкциям. Например, какой смысл рассаживать студентов в аудитории в шахматном порядке, если во время перерывов они все равно собираются компаниями?

"Самое главное при всех этих мерах - не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по той информации, которой я обладаю, у нас ситуация нормальная. Надо, чтобы имеющийся запас так называемых коек остался незадействованным. Пусть они лучше порожняком простаивают".-0-