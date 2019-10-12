"Вы наполняете искусство материальным и духовным содержанием" - Лукашенко поздравил работников культуры

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за многовековую историю в стране сформировано неповторимое и богатое культурное наследие. "Именно оно объединяет всех нас, наполняет сердца любовью к родной стародавней и величественной земле", - говорится в поздравлении.

"Бережно сохраняя национальное достояние, сегодня вы продолжаете наполнять отечественное искусство материальным и духовным содержанием. Каждый из вас вносит большой вклад в воспитание новых поколений белорусов, которые гордятся своей самобытностью, - подчеркнул Президент. - Благодаря вашему таланту, вдохновению, опыту и знаниям каждый год сокровищница национальной культуры обогащается превосходными премьерами, интересными художественными произведениями, яркими победами на международных фестивалях и конкурсах, шедеврами, достойными нашего времени".

Александр Лукашенко убежден, что и в дальнейшем при содействии работников культуры в Беларуси будет воспитываться талантливая молодежь и продолжится формирование позитивного имиджа страны за рубежом.-0-