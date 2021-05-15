"Вы первыми приходите на помощь людям" - Лукашенко поздравил отряд спецназначения "Зубр" МЧС с 30-летием

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 30-летием со дня образования Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС работников, ветеранов, а также всех, кто создавал, служил и был причастен к становлению этого отряда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Посвятив себя благородному делу, вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду. Проявленные высокий профессионализм, личное мужество и смелость в ликвидации техногенных аварий и последствий стихийных бедствий как в Беларуси, так и за рубежом создали имидж отряда, способного оперативно и качественно решать задачи любой сложности, порой в условиях повышенного риска", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что компетенции личного состава заслуженно подтверждены международными сертификатами.
"Убежден, что, являясь неотъемлемой частью структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ, подразделения отряда продолжат укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам отряда спецназначения "Зубр" здоровья, счастья, благополучия, успешной и безопасной службы во благо народа и своего Отечества.-0-