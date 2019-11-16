"Вы по праву пользуетесь всенародным уважением" - Лукашенко поздравил работников АПК

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с профессиональным праздником работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что аграрии трудятся в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке: Беларусь в настоящее время входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

"Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности. Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам сельского хозяйства крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев.

Поздравление Президента работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Работникам сельского хозяйства, организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств

Дорогие труженики села!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Вы трудитесь в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность, сохраняя достойные позиции страны на международном рынке. Сегодня Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной продукции.

Выбирая делом всей жизни этот нелегкий, но такой важный труд на сельской ниве, вы по праву пользуетесь всенародным уважением, заслуживаете самые искренние слова благодарности.

Спасибо вам за преданность родной земле, бережное отношение к природным богатствам нашей Беларуси, верность традициям самоотверженного служения во благо своей страны.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства, крепкого здоровья, бодрости духа, воплощения в жизнь всех намеченных планов и неизменно богатых урожаев.

Александр Лукашенко.-0-