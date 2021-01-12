Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп"

Дорогие друзья!

Сегодня удивительный вечер. Мы уже вошли в деловой ритм наступившего нового года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних и рождественских праздников. В атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии "За духовное возрождение".

Церемония ее вручения - это одно из главных событий года. Оно прочно вошло в нашу жизнь как современная традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли, наполняет особым смыслом наши цели и устремления.

Но главное, из года в год такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах: гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонении перед творчеством и талантом наших соотечественников.

Мы, белорусы, народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю истории успеха и подписываю документы о награждении. Думаю, мы с владыкой мыслим в это время одинаково.

За каждым профессиональным или личным достижением стоят в первую очередь трудолюбивые и честные люди. Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм. Он в любви к детям и бескорыстном стремлении окружить заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки. В самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей. В бережном отношении к культурному достоянию нации, нашим исконным традициям и духовным ценностям. В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков. В спортивных победах во славу Беларуси.

Здесь как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с Международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие. Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху: мы готовы к проведению любых международных (в том числе культурных) спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил "международникам", что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого еще немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди, мы зовемся людьми и у нас есть своя страна!

Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!

Мы уже за многие-многие столетия настоялись на коленях. Хватит. Мы встали с этих колен и будем твердо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится.

И мы в переговорах с Рене Фазелем пришли к одному, что спорт должен мир объединять, а не разъединять. Выдержат они давление со стороны своих же политиков - мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране. Можем и без Латвии, если они этого не хотят.

Уверен, что наша Беларусь, красивая, гостеприимная и безопасная, - лучшее место, которое можно найти для воплощения в жизнь идей олимпизма, культурных идей. И мы готовы это сделать. Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами, оппозиционными, не оппозиционными, которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше. Нельзя построить страну и даже в Беларуси взять власть, основываясь на разрушении. Белорусы не потерпят отката назад, разрушения. А потом, как нам обещают, мы все это преодолеем и станем "заможнымi" и богатыми - так нигде не было и не будет. Соседние примеры говорят об обратном.

Паважаныя лаўрэаты!

Вы - гонар нацыі. Менавіта такія людзі, як вы, пішуць гісторыю. Такія добрыя справы і пачынанні, як вашы, застаюцца ў памяці народа, даюць будучым пакаленням маральны i духоўны арыенцiр, вядуць да новых высокіх мэт. І летапіс жыцця беларусаў працягваецца.

Сёння, калі свет становіцца ўсё больш агрэсіўным, асабліва важна цвёрда стаяць на сваёй зямлі, памятаць, што тут стагоддзямі жыў беларускі народ i будзе жыць, усведамляць сябе адзіным цэлым з пакаленнямі розных эпох, разумець, што ў нас ёсць свой шлях. Яго пачыналі вялікія людзі. Мы яго працягваем.

І ведаючы, праз якія выпрабаванні праходзілі нашы продкі, як гераічна адстойвалі сваю зямлю ў войнах, як, не маючы дзяржаўнасці, збераглі культурныя традыцыі і духоўныя каштоўнасці, мы бачым галоўнае.

Лепшыя рысы нацыянальнага характару беларусаў - дабрыня і спачуванне, працавітасць і мэтанакіраванасць, адвага і самаадданасць, наватарства і геніяльнасць - ёсць у кожным з нас. Менавiта такiм, сапраўдным героем Беларусі, шчырым і адкрытым быў наш уладыка Філарэт, якого мы, на жаль, страцілі. Ён стаяў ля вытокаў нашага сённяшняга свята, асабiста падтрымлiваючы ўсiх лаўрэатаў сваiм благаславеннем.

У гiсторыi Беларусi Фiларэт назаўсёды застанецца прыкладам самаадданага служэння хрысцiянскiм каштоўнасцям, якiя нас аб'ядноўваюць. Паважаныя таварышы, ушануем яго памяць хвiлiнай маўчання.

Быць годнымі нашчадкамі нашага Фiларэта i iншых вялікіх дзеячаў тысячагадовай гісторыі роднай зямлі, захаваць сувязь часоў і эпох, якая стане апорай для новых пакаленняў, - наша агульная мэта.

Няхай узноўлены Тураўскі крыж, як і адроджаны раней крыж Еўфрасінні Полацкай, будзе яшчэ адной унікальнай святыняй, што абараняе нас на гэтым шляху. Сімвалічна, што сeння два крыжы побач на сцэне Палаца Рэспублікі. Я з асаблівым пачуццём гонару і падзякі ўручаю прэмію аўтарам узноўленай нацыянальнай святыні. А таксама іншым нашым суайчыннікам, якія сваімі добрымі і шчырымі справамі сапраўды азараюць наша жыццё святлом беларускай душы.

Яшчэ раз з Новым годам вас, дарагiя сябры, і Раством Хрыстовым!

После выступления на церемонии и вручения премий Александр Лукашенко вновь взял слово.

Случаются какие-то хорошие, добрые моменты в жизни, бывают и печальные. И тогда ты особо задумываешься о смысле жизни. Я скажу по-народному: знаете, жизнь такая короткая - давайте сделаем все, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение.

Здесь в этом зале три тысячи человек - надежных, честных (я это знаю) патриотов. От нас зависит все, и будущее нашей страны. Запомните и обратите особое внимание на то, что я сказал в послании в новогоднюю ночь. Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали! Нельзя это потерять.

Читайте, думайте, анализируйте и только потом делайте выводы. На нас, как и на весь мир, и даже на тех, кто был инициатором всего нехорошего в нашей жизни, обрушился шквал вранья, и мы должны это пережить. Мы же говорим о себе, что мы мудрые, талантливые. Так давайте будем мудрыми и талантливыми. Творческим работникам, нашему духовенству - стойкости, мужества и, самое главное, никогда не торопитесь. Не уподобляйтесь той горстке так называемых "творцаў", якiя сёння беглыя. Это позор. Не торопитесь. Это не значит, что вы должны одинаково думать, как я, как владыка, как все сидящие здесь на этой сцене с подарками. Нет. Но прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений.

85 лет прожил владыка Филарет - казалось бы, немало. Но я вспоминаю наши первые встречи - это миг. А в истории это вообще ничего, даже не миг. Жизнь очень короткая - берегите друг друга, показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немножко легче. Счастья, здоровья, живите дружно, не ссорьтесь. У нас есть все. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать и обязательно сделаем. Успехов вам!-0-

Лукашенко: мы в состоянии заработать то, чего у нас нет, и обязательно это сделаем