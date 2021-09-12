"Затянула конкретика". Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил с Путиным в Кремле

12 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, о чем велась речь на второй части встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы не задерживать журналистов, мы обсудили главные вопросы - основные направления нашего сотрудничества, которые выражаются в 28 союзных программах. И крупные вопросы - энергетика, газ, нефть и так далее. И вас проинформировали (речь о пресс-конференции в Кремле. - Прим. БЕЛТА). А потом мы по предложению Владимира Владимировича вернулись к нему в кабинет, чаю попили и затянула нас конкретика. От строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений. Мы обсуждали эти проблемы", - рассказал глава государства.

Он отметил, что после того, как белорусская сторона построила школу в Воронеже, поступила просьба о строительстве других социальных объектов еще на $100 млн.

"Договорились, что мы, чтобы не перегружаться по принятию решений перед Высшим госсоветом, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ и мы обсудим эту конкретику", - рассказал Президент.-0-

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