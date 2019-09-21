75 лет Гродненской области. Регион-юбиляр в фотографиях БЕЛТА

Гродненский драматический театр
Новости темы "75 лет Гродненской области"
Гродненская область отмечает 75-летие со дня образования. Северо-западный регион является самым молодым и самым маленьким по территории в Беларуси, его площадь - 25,1 тыс. кв.км. На севере Гродненщина граничит с Литвой, на западе - с Польшей. Гродненская земля славится уникальными природными заповедниками, архитектурным историческим наследием и обладает значительным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Современные достижения и достояние прошлого Принеманья - в фотографиях БЕЛТА.
Гродненская область находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и соцсфере - Румас
"Самое главное достояние региона - это люди, которые добросовестно трудятся и созидают во имя процветания и благополучия своего края", - подчеркнул премьер-министр.
Гродно
Аэропорт Гродно
Праздничная иллюминация в Гродно
Жилой комплекс "Колбасино". Гродно
Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно
Гродненский областной клинический перинатальный центр
Памятник воинам-освободителям в Гродно
Республиканский фестиваль национальных культур. Гродно
Объект стрит-ритейла. Гродно
Ночной Гродно
Республиканский ландшафтный заказник "Лапичанская пуща"
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в д.Мурованка Щучинского района
Убранное поле СПК имени И.П.Сенько
Гродненская городская гимназия
Любчанский замок в Новогрудском районе
КСУП "Совхоз Большое Можейково", Щучинский район. Поле с лекарственными травами
физкультурно-оздоровительныйф комплекс и стадион. Островец
193-метровый подвесной пешеходный мост в г.Мосты
Зубры в Республиканском ландшафтном заказнике "Котра"
Августовский канал
Костел Святой Троицы в Гервятах
Легкоатлетический пробег "Гарадзенская вандроука"
Борисо-Глебская Коложская церковь
Мирский замок
ОАО "Гродно Азот"
Сотрудник РУП "Гродноэнерго"
БелАЭС
Учащиеся Гродненского государственного профессионального технологического колледжа
Советская площадь в Гродно
75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона
В альбоме представлена информация обо всех этапах становления и развития Гродненской области, проиллюстрированная более 500 уникальными фотографиями.