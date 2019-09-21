75 лет Гродненской области. Регион-юбиляр в фотографиях БЕЛТА

Гродненская область отмечает 75-летие со дня образования. Северо-западный регион является самым молодым и самым маленьким по территории в Беларуси, его площадь - 25,1 тыс. кв.км. На севере Гродненщина граничит с Литвой, на западе - с Польшей. Гродненская земля славится уникальными природными заповедниками, архитектурным историческим наследием и обладает значительным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Современные достижения и достояние прошлого Принеманья - в фотографиях БЕЛТА.

Гродненская область находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и соцсфере - Румас "Самое главное достояние региона - это люди, которые добросовестно трудятся и созидают во имя процветания и благополучия своего края", - подчеркнул премьер-министр.

Гродно

Аэропорт Гродно

Праздничная иллюминация в Гродно

Жилой комплекс "Колбасино". Гродно

Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

Гродненский областной клинический перинатальный центр

Памятник воинам-освободителям в Гродно

Республиканский фестиваль национальных культур. Гродно

Объект стрит-ритейла. Гродно

Ночной Гродно

Республиканский ландшафтный заказник "Лапичанская пуща"

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в д.Мурованка Щучинского района

Убранное поле СПК имени И.П.Сенько

Гродненская городская гимназия

Любчанский замок в Новогрудском районе

КСУП "Совхоз Большое Можейково", Щучинский район. Поле с лекарственными травами

физкультурно-оздоровительныйф комплекс и стадион. Островец

193-метровый подвесной пешеходный мост в г.Мосты

Зубры в Республиканском ландшафтном заказнике "Котра"

Августовский канал

Костел Святой Троицы в Гервятах

Легкоатлетический пробег "Гарадзенская вандроука"

Борисо-Глебская Коложская церковь

Мирский замок

ОАО "Гродно Азот"

Сотрудник РУП "Гродноэнерго"

БелАЭС

Учащиеся Гродненского государственного профессионального технологического колледжа

Советская площадь в Гродно