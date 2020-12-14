Акция "Безопасные каникулы" стартовала в Минской области

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью недопущения ДТП с участием несовершеннолетних накануне и во время зимних школьных каникул с сегодняшнего дня по 10 января Госавтоинспекция Минской области с другими службами милиции общественной безопасности проводит профилактическую акцию "Безопасные каникулы". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В период школьных каникул в большей степени дети предоставлены сами себе. Дорожно-транспортные происшествия с несовершеннолетними свидетельствуют о недисциплинированности и невнимательности самих детей, а также об отсутствии контроля за ними со стороны взрослых. В рамках акции перед началом школьных каникул сотрудники милиции проведут в учреждениях образования профилактические беседы, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и безопасное поведение в быту. Во время бесед разъясняются основные риски и угрозы безопасности детей на дороге, необходимость неукоснительного соблюдения правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах, правила безопасного поведения на дороге, в транспорте и во дворах", - рассказали в ГАИ.

Особое внимание будет уделено правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов, других электронных устройств, а также выбора детьми безопасных мест для активных игр. Кроме того, стражи дорог совместно с педагогами учреждений образования, дежурными по школе и юными инспекторами движения будут осуществлять контроль за ношением учащимися световозвращающих элементов, что является немаловажным элементом безопасности ребенка в темное время суток.

Во время мероприятия во всех районах области будет проведена профилактическая акция "Ребенок - главный пассажир!", где под особым контролем ГАИ водители, перевозящие несовершеннолетних детей.

К слову, за 11 месяцев с участием детей зарегистрировано 87 ДТП, в результате которых 7 несовершеннолетних погибли, 93 - получили травмы. "Уважаемые взрослые, вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми. Не оставляйте их без присмотра. Прежде чем отправить ребенка на улицу, напомните ему основные правила дорожного движения. В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства. Будьте ребенку положительным примером на дороге. Пусть "Безопасные каникулы" будут в радость и детям, и взрослым", - отметили в ГАИ.-0-