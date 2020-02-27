Анфимов: за реализацию указа о развитии АПК Витебской области в основном ответственны главы районов

27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ответственность за реализацию указа о развитии АПК Витебской области в большей степени ляжет на председателей райисполкомов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов сегодня на заседании Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ответственность (за реализацию указа о развитии АПК Витебской области. - Прим. БЕЛТА) ложится не только на руководство Витебского облисполкома, но, наверное, в большей степени на председателей райисполкомов. Поэтому дело чести первый этап полевых работ провести на нормальном организационном уровне", - сказал Леонид Анфимов.

Председатель КГК предупредил, что правоохранительные и контролирующие органы, не вмешиваясь в производственную деятельность, будут отслеживать, как идут весенние работы. По его словам, предстоящая посевная кампания станет не просто испытанием для сельскохозяйственного производства. На практике нужно показать эффективность мер, предусмотренных в указе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". Документ содержит меры по улучшению ситуации в сельском хозяйстве северного региона.-0-