Атаковавшего деревню в Пинском районе волка застрелили

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Агрессивного волка, атаковавшего деревню Ласицк в Пинском районе, сегодня застрелили, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Хищника застрелили примерно в семи километрах от Ласицка. "В урочище Ступское работники лесхоза высаживали деревья. С ними были лошадь и собака. В какой-то момент животные начали проявлять беспокойство, и вскоре на них напал волк. Люди схватились за вилы и топор, стали отбиваться, повредили волку пасть и он убежал. Информацию о хищнике передали дежурившему неподалеку егерю БООР. Вскоре после его приезда волк вновь вышел, повел себя агрессивно. Егерь застрелил его из охотничьего ружья", - рассказали в Пинском райисполкоме.

Сейчас на месте происшествия работают ветеринары, которые занимаются забором биоматериала для проведения анализа на бешенство в Брестской областной ветлаборатории.

Как сообщалось, волк 5 апреля в деревне Ласицк напал на трех женщин. С травмами их госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавших выписали. Также зверь атаковал в деревне собаку и козу.

Поиски хищника продолжались до трех часов ночи, на рассвете они возобновились. В операции по отлову участвовали лесхоз, БООР, милиция. Сотрудники МЧС оповещали местное население.-0-

Пострадавшие от нападения волка женщины находятся под амбулаторным наблюдением