Багет, чиабатта, фронтовой хлеб - молодая семья открыла пекарню в Витебске

26 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Небольшая пекарня Dredmans Bakery в Витебске появилась недавно и уже стала местом притяжения для любителей свежей выпечки. Бизнес открыла молодая семья Виктора и Анны Грибулевых. С хозяйкой пекарни побеседовал корреспондент БЕЛТА.

Печь хлеб дома несколько лет назад начал супруг - для себя и друзей. Не сразу все получалось, нужно было набраться опыта. "Виктор погрузился в YouTube, начал искать "хлебный" контент, и постепенно все пошло-поехало. В доме появилась электрическая печь. Около трех лет пекли хлеб дома и поняли, что выросли для чего-то большего: начали искать помещение для пекарни", - рассказывает Анна.

Еще одним толчком для открытия бизнеса стало закрытие границ из-за пандемии. Супруги сдавали в Витебске посуточно квартиры, но после отмены сообщений между странами туристов стало значительно меньше. "Все началось с ржаного и пшеничного хлеба. Вите неинтересно было работать с готовыми дрожжами, он хотел делать закваску, видеть процесс брожения", - продолжает собеседница.

Сначала начали продвигать себя через Instagram, где собрались братья по хлебу. Помогало и сарафанное радио. По словам Анны, они не ожидали такого спроса и отклика от людей. "Мы обожаем хлеб, любовь к нему у нас из детства. Испечь хлеб можем и на костре. Со всех стран привозим муку, пробуем. В Беларуси неплохая ржаная мука, с пшеничной сложно, она ниже качеством, - замечает девушка. - Интересны хлебные культуры. В октябре были в Италии, там пробовали изделия. Нравится и пицца, но пока сосредоточены на хлебе".

Сейчас в день молодые хлебопеки продают около 100 изделий, а начинали с шести. В ассортименте есть багет, пшенично-ржаной хлеб, чиабатта. Недавно начали печь булочки с лимонной начинкой, а в преддверии 9 мая готовили фронтовой хлеб по рецептуре из справочника войскового повара-хлебопека. Хлеб стал своего рода машиной времени: люди делились вкусовыми воспоминаниями, историями своих родственников.

"Много у нас молодых, до 30 лет, но в основном приходят люди в возрасте 45+. В этом месяце горожане предпочитали больше всего чиабатту. Она появилась и в торговых сетях, какая-то волна была, - удивляется Анна. - В Instagram мы пишем, в какое время примерно появится та или иная продукция, чтобы была теплая, только из печи".

Есть у пекарни и велодоставка: ею занимается небезызвестный Евгений Гуцалов, который прошлым летом пробежал более 650 км с севера на юг Беларуси за десять дней.

Анна признается, что они с супругом удивлены, что пшенично-ржаное дело выстрелило, хотя открывались не в самое удачное время. Сейчас пара подумывает разнообразить линейку товаров за счет добавления в хлеб специй и сухофруктов. "Знаем, что в Браславе есть пекарь, хотим к нему приехать и обменяться опытом. Когда отработаем систему, технологии, рецептуры, то будем расширяться в райцентры Витебской области", - делится планами хозяйка.-0-

Фото Александра Хитрова