"Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. РУП "Белпочта" намерено ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, ставшая почетным гостем на церемонии открытия после реконструкции крупного почтового отделения в Витебске.

По ее словам, в Беларуси работает чуть более 3 тыс. почтовых отделений, из них около 700 - городские, остальные - сельские. "В формате ребрендинга, который мы сейчас проводим, в течение девяти месяцев этого года у нас было сделано 57 отделений. На следующий год и в последующие мы поставили себе планку обновить до 100 отделений: привести их в современный вид, более комфортное состояние для потребителей, в том числе совершенствуя комплекс наших услуг населению. И это касается не только объектов, расположенных в городах, но и в сельской местности", - констатировала Светлана Юркевич. Касаясь последних, гендиректор "Белпочты" подчеркнула, что их развитие идет в соответствии с требованиями времени. "Например, сейчас активно развивается проект "Мобильный почтальон", пилотной площадкой для реализации которого стал Оршанский район Витебской области", - отметила она.

Светлана Юркевич положительно оценила работу Витебского филиала РУП "Белпочта". "Если говорить про Витебский филиал, то это один из тех, где не к чему придраться. Он крепкий, стабильный, активно развивается. О многом говорит уже тот факт, что на нем осваиваются все наши пилотные проекты", - отметила руководитель.

В Витебске сегодня открылось после реконструкции отделение почтовой связи №26 по ул.Советской, 13. Объект, расположенный в исторической части города, обслуживает более 11 тыс. жителей, а также свыше 300 предприятий и организаций. Участниками праздничной церемонии стали министр связи и информатизации Константин Шульган , представители Витебского горисполкома, руководство Витебского филиала РУП "Белпочта", другие почетные гости, горожане.-0-

Фото Александра Хитрова

Министр связи и информатизации Константин Шульган и директор Витебского филиала РЦП "Белпочта" Сергей Максак

В почтовом отделении

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