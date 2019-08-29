Белтелерадиокомпания подготовила тематические выпуски и спецпроекты к 1000-летию Бреста

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания подготовила тематические выпуски программ и специальные проекты к 1000-летию Бреста, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Прямой эфир будет вестись из сердца Бреста - пешеходной улицы Советской. Мобильная оупен-эйр студия АТН 6 и 7 сентября ждет в гости брестчан, известных и простых, любящих свой город и свое дело, а также зарубежных гостей, музыкантов, артистов. Ведущие Агентства теленовостей выйдут в эфир из эпицентра карнавала, пройдут в параде оркестров, попадут в фан-зону на вечернем концерте.

1 сентября на "Беларусь 1" состоится премьера 52-минутного художественно-публицистического фильма "Брэст. Тысячагадовы рубеж". За неделю до главных празднеств зрители телеканала узнают малоизвестные факты о городе-юбиляре, увидят большое количество реконструкций исторических событий и оригинальные режиссерские ходы. Съемочная группа Белтелерадиокомпании побывала в Германии, где в свое время подписывались важные исторические документы, повлиявшие на судьбу города и его жителей.

6 сентября ведущие программы "Добрай раніцы, Беларусь!" отправятся в Брест. Они выйдут в прямой эфир с включениями из города над Бугом, где с самого утра будут проходить юбилейные мероприятия. 9 сентября выйдут специальные сюжеты, подготовленные в Бресте за эти дни. 7 сентября по достопримечательностям Бреста прогуляются ведущие проекта "Маршрут построен". Они посетят самые интересные места города и встретятся с его талантливыми жителями.

Тематическими выпусками программ порадует и телеканал "Беларусь 2". Поздравят Брест с юбилеем ведущие утреннего шоу "Включайся!". Молодежный проект "ПИН_КОД" познакомит зрителей с талантливой молодежью этого города.

Об истории Бреста и современном развивающемся городе также расскажут ведущие проектов и выпусков новостей Первого национального канала Белорусского радио.-0-