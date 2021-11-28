Беженка из ТЛЦ: нам некуда возвращаться, продали дом и машину, чтобы попасть в Германию

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многим беженцам некуда возвращаться. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала беженка из пункта временного размещения.

Сегодня для беженцев идет 21-й день на границе. Они продолжают находится в пункте временного размещения в транспорно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Среди них и 18-летняя девушка, которая вместе с родителями и другими родственниками надеется попасть в Германию.

"Мы не можем вернуться в Курдистан. Чтобы попасть в Германию, продали буквально все - дом и машину. Кроме того, на родине опасно. Происходят конфликты. Закрыты школы, нет работы", - рассказывает девушка. Ее семья намерена ждать положительного решения вопроса.

"Сейчас, к счастью, мы обеспечены всем необходимым", - подчеркивает она. В лагере в лесу, вспоминает девушка, было сложно. Особенно страшно беженцам было во время атаки польских пограничников. "Они использовали газ и против женщин, и против детей", - отметила беженка.

Сейчас в пункте временного размещения в ТЛЦ беженцы обеспечены горячим питанием, водой, им выданы постельные принадлежности. Также круглосуточно в ТЛЦ дежурят медики. Развернута полевая баня.-0-