Беженец из ТЛЦ: я хочу попасть в Германию, в Ираке для меня нет перспектив

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Все здесь хотят попасть в Германию, и я не исключение, в родной стране перспектив для нас нет. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал один из беженцев из пункта временного размещения.

Сегодня для беженцев идет 21-й день на границе. Они продолжают находиться в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги".

"Чего мы ждем? Я, как и все здесь, хочу попасть в Германию. Других вариантов не рассматриваю. В Ирак не вернусь. Там попросту нет для меня перспектив. Там много проблем. Мне 27 лет и нормального образования, профессии я так и не получил. Многие там находятся буквально на грани выживания", - отметил молодой человек. Он обратил внимание, что белорусская сторона не осталась безучастна к проблемам людей.

"Сегодня мы обеспечены всем необходимым. Есть крыша над головой, питание, вода, теплые вещи. Спасибо за это", - рассказал он. При этом беженец подчеркнул, что надеется на скорейшее разрешение вопроса, открытие гуманитарного коридора в Германию.-0-