28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Брестской области на 2021 год сохранит социальную направленность. Об этом сообщили сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Приоритетными направлениями бюджетной политики остаются социальная защищенность населения и повышение его благосостояния. Так, на финансирование социальной сферы планируется направить Br2,2 млрд, или 73,7% всех расходов. На образование запланировано Br948,3 млн с ростом к текущему году на 7,4%. Средства в том числе будут направлены на обновление парка школьных автобусов, приобретение компьютерных классов, музыкальных инструментов в учреждениях образования и культуры.

На финансирование здравоохранения предусмотрено Br754,4 млн - это практически на уровне текущего года. В том числе на выплату медикам стимулирующих надбавок за работу в условиях, связанных с инфекцией, запланировано выделить Br25,7 млн. "Учитывая неопределенность периода завершения неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, возможно придется изыскивать дополнительные средства на эти цели", - отметил начальник главного финансового управления облисполкома Михаил Лобарев.

Расходы на социальную политику возрастут на 28,6% и составят Br226,6 млн. Например, вдвое будет увеличен объем средств, предусмотренный на оказание единовременной материальной помощи многодетным семьям к учебному году. Размеры этих выплат доведут до максимального размера и сделают одинаковыми на всех административных территориях региона. Расходы на культуру предусмотрены в объеме Br66,9 млн с ростом на 7,5%. Ассигнования на развитие физической культуры и спорта составляют Br56 млн (рост - 6,8%).

"Несмотря на влияние неблагополучной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, результаты работы экономики области в текущем году позволили получить дополнительно к первоначальному плану более Br30 млн собственных доходов. При этом в начале года были зарезервированы Br86,8 млн, из которых Br10 млн направлено на финансирование строительства школы на 1020 мест в микрорайоне Боровки Барановичей. Оставшаяся часть средств - главным образом на дополнительное материальное стимулирование работников здравоохранения за работу в условиях, связанных с инфекцией", - дополнил начальник главного финансового управления облисполкома.

В целом расходы областного бюджета в будущем году должны составить Br3,3 млрд с ростом 7,9%. Проект бюджета запланирован с профицитом в Br28,2 млн, который будет направлен на погашение долга органов местного управления и самоуправления по облигационным займам и кредитам, полученным из республиканского бюджета.-0-

Более Br70 млн направили в этом году на стимулирующие выплаты медикам в Брестской области