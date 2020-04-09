Благотворительная акция "Белой Руси" по поддержке медработников стартовала в Могилевской области

9 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция РОО "Белая Русь" по поддержке медработников стартовала 9 апреля в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На ее первом этапе Могилевской областной больнице №1 передано более Br4 тыс. на закупку хирургических комплектов. Эти дополнительные средства защиты станут неотъемлемым элементом экипировки медицинских работников при контакте с носителями коронавирусной инфекции и пациентами, находящимися на стационарном наблюдении как контактировавшие с зараженными.

"В такой непростой эпидемиологической ситуации наша организация проявила инициативу и оказала помощь медицинским работникам, которые находятся на передовых рубежах в борьбе с инфекцией, - подчеркнул председатель Могилевской областной организации "Белая Русь" Александр Горошкин. - Денежные средства будут собирать наши членские организации. По мере необходимости будем перечислять их на закупку дезсредств и средств индивидуальной защиты, необходимых медработникам".

Денег, выделенных на первом этапе акции, хватит на приобретение более 100 хирургических комплектов. Заказ на их пошив выполняет одна из специализированных организаций областного центра. Первая партия изделий уже направлена в областную больницу, остальные защитные костюмы поступят в учреждение здравоохранения в ближайшее время.

"Медицинские работники обязательно должны пользоваться спецодеждой, и ею мы обеспечены в достаточном количестве, - пояснил главврач больницы Виктор Клочков. - Однако чтобы во время пандемии COVID-19 эта защита имела должный эффект, одежду необходимо надевать на хирургический костюм. В этом случае наши сотрудники будут чувствовать себя еще более защищенными при контактировании с пациентами".-0-