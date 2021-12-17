Благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилевской области

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Седьмой благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца" стартовал в прямом эфире на телеканале "Беларусь 4 Могилев". В течение шести часов будут дарить подарки и исполнять желания детей представители организаций и предприятий, общественных объединений, бизнеса и жители региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего во время прямого эфира гостями студии станут около полусотни человек. Впервые участником благотворительного телемарафона стал директор издательства "Мастацкая литература" Александр Бадак. Для детей он передал в подарок книги.

"В телемарафоне в Могилеве участвуем впервые, но ежегодно принимаем участие в благотворительных акциях, акции "Наши дети". Мы были на Минщине, в других областях. Очень хотели побывать в Могилеве, - отметил директор издательства. - Книги, которые мы издаем, попали в разные регионы и учреждения. Эти книги не только интересны, но и полезны: они добрые, умные и мудрые".

По словам директора издательства, добрую традицию благотворительных акций важно продолжать. "Мы должны думать о детях, знать их проблемы. И, возможно, решать их. И такие марафоны в этом помогают. Мы все люди занятые, у нас много своих забот. Но когда слышишь про такие добрые акции, хочется отложить все свои дела и сделать что-то важное в канун праздников. Особенно важно и нужно такое внимание деткам, оставшимся без попечения родителей, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Они с нетерпением ждут Нового года. И важно создавать им праздник, который обязательно запомнится", - сказал Александр Бадак.

Во время телемарафона в эфире телеканала показывают и рассказывают истории детей, которые больше других нуждаются в празднике. Свой заветный подарок в прямом эфире получил воспитанник Белыничской вспомогательной школы-интерната Анатолий Соловей. Ему представители профсоюзов подарили велосипед. Подросток долго мечтал о двухколесном друге и при виде подарка сильно разволновался. "Я первый раз на телевидении, все непривычно и ново, вот и разволновался. Я давно мечтал о велосипеде и, когда получил, очень обрадовался. Еще подарили шлем для защиты, - рассказал мальчик. - Я умею кататься, поэтому, как потеплеет, буду ездить. Это очень классный подарок".

Как рассказала воспитатель Белыничской вспомогательной школы интерната Ольга Пекур, такие марафоны не только добрая традиция, но и возможность исполнить детские мечты. "Сейчас у нас воспитываются 92 ребенка разного возраста. В канун Нового года важно, чтобы дети могли почувствовать праздник. Особенно это важно для тех детей, кто встречает праздник не с семьей. И, конечно, очень хочется, чтобы их желания и мечты обязательно исполнились. И такие марафоны, как этот, который проходит на нашем областном канале, помогают в этом, - отметила воспитатель. - Впереди новогодние и рождественские праздники. К нам в интернат приезжает много гостей. Дети уже с начала декабря начинают готовиться: вместе со взрослыми украшают здание, наряжают елки. Для них Новый год - самый любимый праздник".

Еще одна заветная мечта исполнилась у подопечного Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития. Александр Умец очень мечтал о ноутбуке. Подросток планирует снимать и монтировать видео: "Я хочу делать видео о поездках, куда мы ездим, чтобы потом показывать их тем, кто не может с нами ездить - ребятам, которые лежат или ездят на колясках. Когда вырасту, хочу заниматься видео. Поэтому ноутбук мне очень нужен".

Как отметила врач общей практики, заведующая медицинским отделением Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития Инна Голомако, каждое участие в телемарафоне помогает учреждению приобретать что-то новое и необходимое. "Это и медицинское оборудование, которое для нас жизненно важно. Это и подарки ребятам, которыми они потом очень дорожат и которые дают возможность больше коммуницировать друг с другом, с внешним миром, - отметила Инна Голомако. - Мы, взрослые, как никто понимаем, как важно, чтобы детские мечты сбывались. И каждый раз, когда мы попадаем на телемарафон, мечты обязательно сбываются. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто находит время и возможности для организации марафона и участия в нем".

Сертификат на сумму Br1,5 тыс. передали для Могилевского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики от УВД Могилевского облисполкома. "От души хочется помочь детям, особенно тем, кто в чем-то ограничен. Очень хочется, чтобы дети чаще улыбались и радовались. Потому сотрудники органов внутренних дел никогда не остаются в стороне от помощи, - отметил заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома Артур Шахлай. - Мы активно принимаем участие в благотворительных акциях, на протяжении года помогаем больным детям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Эта работа никогда не останавливается".

Руководитель народного театра моды "Александрина" Дворца культуры области Татьяна Полозкова исполнила мечту воспитанницы Бобруйского детского дома. Маленькая Машенька попросила на Новый год красивое платье и туфли с камешками. "Мне рассказали историю Маши. И так как я работаю с девочками в сфере красоты, обращение было по адресу, - рассказала Татьяна Полозкова. - У меня есть своя благотворительная программа "Красота во благо" и мы делаем много добрых и важных дел. Я обрадовалась возможности принять участие в телемарафоне. Мы смогли исполнить заветную мечту девочки. А это значит, что на одного счастливого ребенка в мире стало больше".

Телемарафон в эфире "Беларусь 4 Могилев" будет проходить до 20.00. К благотворительной помощи детям может присоединиться любой желающий.-0-

Фото Олега Фойницкого