Благотворительный телемарафон в Могилевской области ежегодно становится особенным и ярким событием

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный телемарафон каждый год становится особенным и ярким событием в Могилевской области. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк во время телемарафона, который проходит сегодня в прямом эфире областного телеканала "Беларусь 4 Могилев".

"Для нас наш марафон - серьезное и значимое событие года. Волнительно решать, каким он будет. Каждый год хочется сделать его особенным и ярким. Чтобы его отличала идея. В этом году мы вместе с областной телерадиокомпанией уже с лета начали изучать истории и судьбы детей, про которых хотели рассказать. И рассказать так, чтобы это тронуло, чтобы это вызвало ответную реакцию", - отметила Ирина Фисюк.

В этом году оргкомитет принял решение добавить в марафон истории ребят из восьми учреждений образования интернатского типа, где находятся дети с различными заболеваниями. "В каждом таком учреждении выбрали по одному ребенку, чьи истории заслуживают внимания. Поэтому сегодня мы говорим о том, что правильным было решение собрать эти истории заранее. Половину из них нам уже удалось осуществить. Кроме них есть и другие обращения, которые к нам поступали. Мы оказываем адресную помощь детям. На сегодняшний день в список включены 17 человек. И это очень серьезные просьбы: помощь в закупке специализированного медицинского и реабилитационного оборудования, оплата операций. Еще одна цель - приобретение медицинского оборудования для Весновского интерната. В Мстиславле есть коррекционный центр, в котором из 15 детей шесть колясочников. И мы стараемся им помочь", - отметила директор.

По словам Ирины Фисюк, телемарафон позволяет привлечь к благотворительной помощи большое количество людей. "Наш благотворительный марафон проходит в регионе уже в десятый раз, в прямом эфире канала - в седьмой. Конечно, правильно говорят, что добрые дела нужно делать тихо. Но для того чтобы найти отклик у многих, подключить к этой помощи как можно больше людей, нужно рассказывать о тех, кто нуждается в нас. После марафона мы подводим итоги. Отчитываемся обо всех денежных средствах, показываем, что приобрели, кому помогли, делаем фото и видео. Люди видят это и включаются в благотворительную помощь, - подчеркнула она. - В канун новогодних и рождественских праздников хочется пожелать всем здоровья и добра. Хочется пожелать всем, чтобы в их сердцах жила любовь. И добрые дела помогают ей зародиться внутри каждого".

Одним из гостей в студии телеканала стал главный инженер РУП "Могилевоблгаз" Егор Изергин. Он от коллектива предприятия передал сертификат на сумму Br9,5 тыс. Эти деньги будут адресно направлены для внука одной из сотрудниц РУП "Могилевоблгаз". "Так получилось, что недавно к нам обратилась наша сотрудница. Она рассказала, что у ее трехлетнего внука серьезное заболевание. Ему необходимо проводить операцию в Российской Федерации. Стоимость - более $20 тыс. Для их семьи это неподъемная сумма. И мы обратились в Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, чтобы деньги от нашего предприятия были направлены именно этому ребенку, - рассказал Егор Изергин. - Наш коллектив никогда не остается в стороне, особенно когда в помощи нуждаются дети. У нас все трепетно относятся к этой теме. В телемарафоне мы участвуем с момента его появления - уже 7 лет. И будем продолжать дальше".

Телемарафон в прямом эфире телеканала "Беларусь 4 Могилев" будет проходить до 20.00. За это время здесь побывают порядка 50 гостей, а в эфире покажут около 30 сюжетов о детях и их историях.

Организаторами телемарафона выступают Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, телерадиокомпания "Могилев" при поддержке областного исполнительного комитета.-0-