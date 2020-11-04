Более 170 волонтеров БОКК помогают пожилым с доставкой продуктов, лекарств в Гомельской области

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 170 волонтеров Красного Креста помогают пожилым людям и другим уязвимым категориям граждан с доставкой продуктов питания, рецептов, лекарств в Гомельской области. Такая информация озвучена сегодня на отчетно-выборной конференции областной организации Белорусского общества Красного Креста, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя областной организации БОКК, члена Совета Республики Аллы Смоляк, распространение COVID-19 стало серьезным вызовом. "Мы объединили все наши ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего", - сказала она.

Так, помощь пожилым, другим уязвимым категориям людей в регионе оказывают 176 волонтеров. В их копилке добрых дел за время пандемии - более 7 тыс. визитов. Например, они свыше 3,5 тыс. раз доставили продукты питания, более 2,5 тыс. - рецепты и лекарственные препараты.

Кроме того, волонтеры распространили 75 тыс. информационных листовок по профилактике коронавирусной инфекции. Особое внимание уделили людям без определенного места жительства. Им добровольцы передали антисептики, жидкое мыло, рассказали о безопасном поведении.

Еще одним важным направлением в работе областной организации в период пандемии Алла Смоляк назвала поддержку медицинских и социальных работников, учреждений. "Только в первую волну оказана помощь более чем на Br300 тыс.", - отметила председатель.

Например, в учреждения здравоохранения организация передала рентген-аппарат, 12 тыс. респираторов, 1,6 тыс. масок, 1,4 тыс. л антибактериального мыла, свыше 26 тыс. штук медперчаток, 340 защитных костюмов и комбинезонов, около 5 т питьевой воды и др. Помощь оказали и центрам социального обслуживания, домам-интернатам.

Работают в этом направлении и сейчас.

По словам начальника организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артема Карпенко, развитию волонтерской деятельности уделяют значительное внимание в регионе. "Сегодня в нашей организации свыше 2 тыс. волонтеров. Они задействованы в информационной работе, профилактике социально негативных явлений, оказании помощи нуждающимся", - сказал он.

Особыми навыками владеют волонтеры отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные или кризисные ситуации. Такие отряды созданы в Гомеле, Мозыре, Жлобине. "Серьезным экзаменом для сотрудников организации и отряда быстрого реагирования стала операция по оказанию помощи евреям-хасидам, находившимся на нейтральной полосе белорусско-украинской границы с 14 по 18 сентября этого года", - обратил внимание Артем Карпенко. Волонтеры БОКК развернули палатки по оказанию помощи - по обогреву и выдаче товаров первой необходимости. "Круглосуточно волонтеры обеспечивали нуждающихся горячим питьем и чаем, продуктами питания длительного хранения, при необходимости оказывалась первая помощь", - добавил начальник отдела.

Кроме того, добровольцы принимают активное участие в развитии социальных сервисов. В ближайшее время в организации намерены совершенствовать волонтерский менеджмент, более широко внедрять в работу интернет-возможности. "Каждый шаг в развитии волонтерского движения на территории региона даст возможность приумножить количество добрых дел, а также инициативы для создания новых, нужных нашим бенефициарам сервисов", - заключил Артем Карпенко.-0-

Новые сервисы и проекты для помощи людям внедрит Гомельская организация БОКК