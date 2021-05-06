Более 850 участников объединит в Гомеле конференция о развитии современной медицины

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIII Республиканская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых "Проблемы и перспективы развития современной медицины" пройдет 6-7 мая в Гомельском государственном медицинском университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум объединит более 850 студентов и молодых ученых из Беларуси, России, Украины, Узбекистана и других стран.

Заявлено свыше 540 докладов. Они охватывают практически все научные направления: акушерство и гинекология, анатомия человека, гистология, цитология, эмбриология, анестезиология и реаниматология. Пойдет речь и о военной, экстремальной, экологической, радиационной, судебной, спортивной медицине. Подготовлены работы по микробиологии, вирусологии, иммунологии, неврологии, психиатрии, онкологии и т.д.

Не оставят без внимания участники конференции тему COVID-19. Так, сразу после открытия прозвучат доклады о современных возможностях вакцинопрофилактики актуальных инфекций у взрослых, о LONG COVID в практике врача, роли методов лучевой визуализации в диагностике поражения легких при COVID-19.

Организаторами конференции выступают Министерство здравоохранения, ГомГМУ.-0-