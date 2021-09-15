Более Br370 млн поступило в бюджет от малого и среднего бизнеса Гомельской области за 8 месяцев

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более Br370 млн поступило в региональный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса Гомельской области за 8 месяцев. Об этом сообщила начальник отдела предпринимательства комитета экономики Гомельского облисполкома Марина Кривунь на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Марины Кривунь, на юго-востоке страны работают свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства: около 10 тыс. организаций и предприятий, а также более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей. Она подчеркнула, что бизнес-сообщество региона вносит весомый вклад в бюджет. "За январь - август в доходную часть бюджета от их деятельности поступило Br377 млн. Это 23,2% от всех поступлений", - рассказала начальник отдела предпринимательства комитета экономики Гомельского облисполкома.

Бизнес-сообщество региона развивается и расширяется. С начала года зарегистрировано более 400 новых организаций, в том числе свыше 120 - в сфере производства, 270 - в сфере услуг. Также зарегистрировано более 2,5 тыс. ИП. "Кроме этого у нас достаточно много самозанятых граждан, которые осуществляют деятельность без регистрации, с уплатой единого налога. Среди них ремесленники и развивающие агроэкотуризм. Надеемся, что бизнес в нашем регионе будет и дальше успешно развиваться", - сказала Марина Кривунь.

Предусмотрена государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. В 2021 году в регионе на это запланировано выделить Br930 тыс. Освоено уже 46% годового плана. Финансовую помощь получили 11 субъектов предпринимательства. "Это компенсация процентов за кредиты при реализации инвестпроектов, компенсация за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и другое" , - разъяснили в комитете экономики.

На заседании также разъяснили реформирование порядка налогообложения и дальнейшей предпринимательской деятельности. Нюансы предстоящих новшеств объяснили представители Министерства финансов и Министерства экономики.-0-