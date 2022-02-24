Более полусотни новых энергонасыщенных тракторов получила Брестская область к посевной

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Машинно-тракторный парк сельхозорганизаций Брестской области накануне весенней посевной кампании пополнили более полусотни новых энергонасыщенных тракторов, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Анатолий Щупленков, передает корреспондент БЕЛТА.

Техника начала поступать в регион с декабря прошлого года. Хозяйства уже получили 53 энергонасыщенных трактора.До 10 марта ожидается поступление по лизингу еще 7 тракторов "Беларус-3522". "Кроме того, облисполком оказал финансовую поддержку слабым хозяйствам в ремонте 53 энергонасыщенных тракторов и 6 посевных агрегатов. На эти цели из областного бюджета выделено Br2 млн. Ремонт в основном планируется завершить до 1 марта", - сказал начальник облсельхозпрода.

В целом готовность энергонасыщенных тракторов к весенней посевной составляет 94%, комбинированных посевных агрегатов - 92%. Всего в полевых работах в области планируется задействовать 1062 трактора. Во всех районах приступили к проведению технических осмотров техники. Эту работу в хозяйствах необходимо завершить до 10 марта.

Обеспеченность механизаторскими кадрами накануне важной кампании составляет 93,6% от потребности.Недостающее число механизаторов на период весенней посевной кампании планируется восполнить за счет специалистов с промышленных предприятий и других работ в сельскохозяйственных организациях, а также выпускников профтехучилищ, учебных центров и комбинатов, практикантов учебных заведений.

По словам Анатолия Щупленкова, организации области в полном объеме обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, накоплено 74% необходимых объемов средств защиты растений и 57% от потребности - минеральных удобрений. Сев яровых культур в этом сезоне предстоит провести на площади 410 тыс. га, в том числе ранних зерновых и зернобобовых - на 105 тыс. га.

В 2022 году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйства области планируется произвести 1,4 млн т зерна, 900 тыс. т сахарной свеклы, 130 т масла семян рапса, 7,3 тыс. т льноволокна, 175 тыс. т картофеля, 246 тыс. т овощей, 70 тыс. т плодов и ягод.-0-

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