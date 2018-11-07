Более ста семей Минска получат ключи от квартир 7 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театрализованный праздник по случаю новоселья в жилой многоэтажке Минска состоится 7 ноября и будет приурочен к Дню Октябрьской революции и 80-летию со дня образования Заводского района столицы, сообщили БЕЛТА в районной администрации.

Односекционный 16-этажный дом по улице Магнитной, 30 с большим благоустроенным двором, трехуровневой автостоянкой на 80 мест и закрытой велопарковкой ОАО "МАПИД" ввело досрочно в сентябре этого года. И теперь в честь сразу двух праздников для новоселов 48 однокомнатных, 48 двух- и 15 трехкомнатных квартир организовали яркое событие с вручением ключей и розыгрышем призов. "Это добрая традиция - открывать различные социальные объекты и вводить жилье к 7 ноября. А в нашем случае праздник и вовсе получился двойной", - отметили в администрации Заводского района.

По решению Мингорисполкома свои жилищные условия таким образом улучшили семьи 111 сотрудников различных подразделений ГУВД, в том числе 10 многодетных. Кроме того, 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи - на погашение процентов и основного долга.

Планируется, что новоселов с приобретением собственной жилплощади поздравит представитель руководства МВД, после чего семьи смогут оценить проделанную строителями работу и подписать акт приемки заветных квадратных метров.-0-