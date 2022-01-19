Больше аппаратов ИВЛ и кислородных точек: больницы Брестской области готовы к возможной новой волне COVID-19

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Больницы Брестской области готовы к возможной новой волне коронавируса, вызванной штаммом омикрон, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

В регионе наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По последним данным, на стационарном лечении находится в пять раз меньше пациентов, чем было в пиковые дни четвертой волны в середине октября. "К подъему заболеваемости штаммом омикрон учреждения здравоохранения готовы. Закуплены новые аппараты искусственной вентиляции легких. В больницах области их более 430. Дополнительно введены кислородные точки. Сейчас насчитывается более 3,3 тыс. К марту их число увеличится: будет более 3,6 тыс. Учреждения здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептическими и дезинфицирующими препаратами. В среднем создан запас на четыре-пять месяцев", - рассказал Дмитрий Горегляд. Он добавил, что в конце января - феврале прогнозируется рост заболеваемости ОРИ и гриппом.

Многие больницы Брестской области реконструировали системы подачи кислорода. Например, в Пинской центральной больнице установили кислородный газификатор на 10 т и на 150 штук увеличили количество кислородных точек. Завершаются работы в Брестской центральной городской больнице, областной клинической больнице, Барановичской городской больнице №2, Ивацевичской и Столинской центральных районных больницах. Начали реконструировать кислородную станцию в Березовской ЦРБ имени Э.Э.Вержбицкого. Кроме того, за счет областного бюджета приобретены передвижные кислородные концентраторы, которые поставили в 12 райбольниц. Аппараты способны вырабатывать до 20 л живительного газа в минуту.

Пациентов с коронавирусом сейчас принимают в Брестской и Пинской центральных больницах, Барановичской горбольнице №2, инфекционных отделениях областной и Лунинецкой районной больницах.-0-