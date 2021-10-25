Большинство призывников из Витебской области будет служить в родном регионе

25 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня из областного сборного пункта в Витебске в военные части отправили порядка 80 новобранцев, большинство из них будет служить в силах специальных операций, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в осеннюю призывную кампанию из Витебской области пойдут служить порядка 1,5 тыс. молодых человек. "Особенностью этого осеннего призыва является то, что сдвинуты сроки проведения мероприятий призыва, в частности, отправка в Вооруженные Силы (ВС), другие войска и воинские формирования. С 25 октября и по 5 ноября отправляем в Вооруженные Силы, воинские части и организации Министерства обороны, с 15 ноября - во внутренние войска, органы пограничной службы, Комитет государственной безопасности. Это связано с тем, что интенсивность боевой подготовки в ВС из года в год наращивается, качество обучения личного состава растет. Возникла необходимость начать немного раньше и дать новому пополнению подготовиться заблаговременно", - отметил заместитель военного комиссара области полковник Сергей Кунаховец. Он пожелал ребятам успешно пройти этот этап в жизни, беречь и укреплять здоровье и при необходимости говорить своим командирам о проблемах, безучастных не будет.

В основном молодые люди из Витебской области будут осваивать армейские навыки в родном регионе, исключением станут бойцы внутренних войск МВД и пограничных, которые уедут в разные уголки страны. После прибытия в подразделения новое пополнение будут отправлять на двухнедельную изоляцию.

В Витебский облвоенкомат из районов и городов области прибывают группы ребят, которых затем направляют в воинские части. На базе областного сборного пункта призывники проходят медицинскую комиссию, рассматриваются вопросы по предоставлению отсрочки, зачислению в запас или освобождению граждан от призыва по состоянию здоровья.

Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения продлится по 5 ноября, в другие войска и воинские формирования - по 30 ноября. Военную присягу новобранцы примут 20 ноября.-0-

Фото Александра Хитрова