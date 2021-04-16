16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область экспортирует около 50% произведенной в регионе продукции животноводства. Об этом сегодня в Березе сообщил председатель облисполкома Юрий Шулейко во время церемонии чествования лучших тружеников животноводства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском облисполкоме.

"Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок продукцией животноводства и около 50% отправляем на экспорт. Причем на протяжении многих лет Брестская область занимает лидерские позиции в республике. Например, за последние пять лет производство молока в регионе выросло более чем на 31%", - сказал Юрий Шулейко.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло добавил, что на долю Брестской области приходится четверть всего объема экспорта сельхозпродукции страны. "Труд животновода сложный. Мы благодарны этим людям, сегодня вручим им заслуженные награды. Они создают продовольственную безопасность страны. Такими людьми Брестская область должна гордиться", - подчеркнул он.

В частности, в Брестской области безоговорочным лидером по валовому производству молока является Лунинецкий район. Высокие показатели у Брестского, Ивановского и Каменецкого районов. Среди хозяйств больше всего молока получают в "Молодово-Агро". В целом молочная отрасль - самая высокодоходная в сельском хозяйстве. Рентабельность молока по области составляет почти 40%.

Более трети объема животноводческой продукции приходится на производство мяса. Причем ежегодный прирост обеспечивается не за счет увеличения поголовья скота и птицы, а роста среднесуточных приростов. Эффективно в этом направлении работают "Остромечево" (973 г в сутки) Брестского района, "Федорский" (967 г) Столинского, "Парохонское" (951 г) Пинского. Хороший результат получили в свиноводстве - плюс 720 г в среднем в сутки. Флагманом в производстве мяса птицы в области можно назвать птицефабрику "Дружба". В прошлом году на предприятии произвели почти 70 тыс. т продукции.

"Результаты, конечно, хорошие, но останавливаться на этом нельзя. К концу пятилетки нам нужно выйти на валовое производство молока около 2,1 млн т, продуктивность дойного стада не ниже 7 тыс. кг молока, поголовье коров - не менее 300 тыс. Для этого мы должны продолжить строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм, особое внимание уделив заготовке высококачественных кормов и четкому соблюдению технологий. У нас есть главное - кадры, люди, которые с душой относятся к нелегкому сельскому труду", - резюмировал председатель Брестского облисполкома.-0-