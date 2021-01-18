Брестская областная библиотека запустила челлендж для книголюбов

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Годовой литературный челлендж "В Бресте - читать!" запустила Брестская областная библиотека имени М.Горького, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе социокультурной деятельности и маркетинга библиотеки.

Цель библиотечной акции - расширить литературный кругозор читателей, помочь им открыть новые имена и жанры, собрав вместе классику и произведения, которые не стали мейнстримом. Каждый месяц посвящен отдельной теме или жанру.

Участникам челленджа предлагается список из 10 книг, 5 из которых общеизвестные, остальные - редкие. Задача - прочитать минимум две любые книги, заполнить читательский дневник, разместив его фото с хештегами #brest_library и #вбрестечитать в Instagram.

Январь проходит под знаком русской классики. В предложенном перечне - "Пиковая дама" Пушкина, "Темные аллеи" Бунина, "Вечера на хуторе близ Диканьки" Гоголя, "Воскресение" Толстого, "В круге первом" Солженицына. В качестве альтернативы - пять других, не самых известных произведений классиков: "Морфий" Булгакова, "Крысолов" Грина, "После смерти" Тургенева, "Необыкновенные истории" Ильфа и Петрова, "Село Степанчиково и его обитатели" Достоевского.

В следующие месяцы участников читательского марафона ждут списки из экранизированных книг, зарубежной литературы, детских графических романов и других произведений. "Мы не ограничиваем участников челленджа: они могут прочитать и все 10 книг из месячного списка. Большинство произведений есть в библиотеке в электронном или бумажном варианте. Наши читатели получают бесплатный доступ к произведениям", - дополнили в отделе социокультурной деятельности и маркетинга библиотеки.

Узнать подробности акции, а также пообщаться и обменяться впечатлениями с другими участниками этого состязания по начитанности можно в аккаунте областной библиотеки в сети Instagram (@brest_library, @brestknigodom). Итоги книжного челленджа подведут в январе будущего года. Самых активных читателей ждут призы.-0-