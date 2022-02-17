Брестские милиционеры объявили конкурс на лучший ролик в TikTok

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В канун 105-й годовщины милиции Беларуси отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома объявило конкурс на лучший короткий ролик в TikTok #Вrest_fortress, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс адресован учащимся и студентам, но принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 7 лет. Главное - конкурсант должен быть подписан на аккаунт TikTok. Участникам предлагается подготовить видеоролики позитивного характера продолжительностью до 1 минуты с хештегом #brest_fortress и опубликовать их на популярной у молодежи платформе.

Организаторы предложили конкурсантам три номинации: "Историческая память" (работы должны отражать историческое прошлое белорусской милиции, преемственность поколений), "Милиция и спорт" (ролики о совместных спортивных мероприятиях молодежи и сотрудников ОВД), "Я будущий милиционер" (о желании молодых людей поступить на службу в органы внутренних дел).

Заявки и авторские работы можно присылать до 28 февраля на электронный адрес: uvd.brest@yandex.by. Форма заявки - произвольная, но в ней нужно обязательно указать данные об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Результаты конкурса станут известны в День милиции 4 марта. Жюри объявит имена трех победителей, которые получат суперпризы. Кроме того, организаторы и спонсоры приготовили десять утешительных призов.-0-