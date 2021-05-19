Будславский фест в июле пройдет, несмотря на пострадавший от пожара костел

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будславский фест пройдет 2 и 3 июля, несмотря на пострадавший после пожара костел. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.

"Будславский фестиваль состоится в этом году. Пожар, который произошел в костеле, не сильно повлияет на проведение традиционного мероприятия. Литургия пройдет на улице, однако пока решается вопрос, получится ли временно разместить Будславскую икону Божией Матери в храме, чтобы верующие смогли подойти к святыне и помолиться", - рассказал Юрий Санько.

Как отметил официальный представитель, празднование организуют с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций. Вскоре анонсируют программу фестиваля.

Будславский фест по традиции проходит в начале июля. На ежегодное мероприятие собираются более 30 тыс. человек. Торжества проходят в агрогородке Будслав (Мядельский район Минской области). Здесь, в костеле Успения Божьей Матери, находится одна из наиболее почитаемых католических святынь в Беларуси - Будславская икона Божьей Матери.-0-