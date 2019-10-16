Бывший пивзавод в Гродно выставили на аукцион

16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комплекс зданий бывшего пивзавода в Гродно выставили на аукцион. Информация об этом размещена на портале коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Гродненский центр недвижимости", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лот представляет собой комплекс зданий и сооружений с прилегающими инженерными сетями по улице Заводской, а также право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,8 га. Начальная стоимость - Br2,28 млн.

У покупателя будет возможность реконструировать комплекс под объекты производственно-общественного, производственно-делового или административно-производственного назначения. Еще одно из условий продажи - подписание покупателем охранного обязательства на материальную недвижимую историко-культурную ценность. В течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи покупателю необходимо разработать проектно-сметную документацию на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта недвижимого имущества и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию не позднее четырех лет после приобретения.

Аукцион состоится 18 ноября в здании комитета государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета.

Комплекс зданий пивоваренного завода в Гродно внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры второй половины XIX века. В 2010 году объект был приобретен СООО "Экопромэнерго". Однако в связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения он по решению суда в феврале 2017 года возвращен в коммунальную собственность Гродненского горисполкома. В мае 2017 года кровля здания была уничтожена сильным пожаром. Ее восстановили. После оценки объект предлагают потенциальным инвесторам.

Комплекс зданий находится в историческом центре города на берегу Немана рядом со старым мостом.-0-