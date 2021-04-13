Челлендж видеороликов "Песни Победы" запустили в Витебской области

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Челлендж видеороликов "Песни Победы" от БРСМ стартовал в Витебской области и продлится по 30 апреля. Он проходит во время республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

К участию в интернет-челлендже приглашаются все желающие, независимо от возраста. Главное условие - исполнить две песни о войне, одна из которых должна быть представлена в современном формате с сохранением духа и атмосферы военного периода. "Можно выбрать как песни 1941-1945 годов, так и композиции современных авторов в соответствующей тематике. На видео могут присутствовать как сольные исполнители, так и вокальные коллективы", - отметили организаторы.

Свои видеоролики можно присылать в официальное сообщество Витебской областной организации БРСМ во "ВКонтакте", публиковать в личных аккаунтах в Instagram с хештегами #брсмво, #ПесниПобеды, #Беларусьпомнит, #молодежьпомнит. Авторов лучших работ наградят специальными дипломами и призами.

Организует проект Витебский областной комитет БРСМ при поддержке областного объединения профсоюзов ФПБ и областного совета Белорусского общественного объединения ветеранов.-0-