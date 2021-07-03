Человек, не знающий истории своей страны, не может быть патриотом - ветеран-пограничник

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Человек, не знающий истории своей страны, не может быть патриотом. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА во время торжественных мероприятий в честь Дня Независимости в Бресте ветеран-пограничник, подполковник в отставке Николай Тикунов.

На днях Брестский горисполком выдал разрешение на работу постоянной экспозиции "Воентех" из частной коллекции отца и сына Николая и Алексея Тикуновых. Не без активного участия представителей этой пограничной династии в канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в деревне Чилеево Брестского района увековечили память военнослужащих 5-й пограничной заставы, мужественной сражавшихся с захватчиками в июне 1941 года. "Мы это делаем для того, чтобы молодежь понимала, как нам доставалась эта независимость. Человек, который не знает истории своей страны, не может быть патриотом", - убежден Николай Тикунов.

После военной карьеры офицер-пограничник в отставке посвятил себя воспитанию молодежи. "Чтобы быть независимыми, надо иметь и сильную армию, и сильную экономику. Многое делается в нашей республике, но надо более активно трудиться, заниматься подрастающим поколением, воспитывать его на славных традициях предков, и тогда все у нас получится", - сказал он.

В числе ветеранов, которые участвовали в торжественных мероприятиях, был и почетный железнодорожник Савва Шпудейко. "Я дитя военного времени, перенес четыре года фашистской оккупации, а потом пять лет бандеровщины. Все это в памяти, и то, что пережито в детстве и юности, никогда не забудется, - поделился ветеран. - День Независимости, который мы отмечаем уже 26 лет, это величайшее достояние наших людей, нашего Президента, всех тружеников. Я убежден, что никто ничего нам не даст, только единством и трудолюбием мы добьемся большего".

В Бресте сегодня проходят торжества в честь главного государственного праздника - Дня Независимости. К Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и памятнику "Освобождение" на площади Свободы были возложены венки и цветы. В церемонии приняли участие представители руководства области и города, общественных организаций, депутатского и дипломатического корпусов, духовенства, силового блока.-0-