Чердаки и подвалы жилфонда Минска приведут в порядок до 5 апреля

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил привести в порядок чердаки и подвалы жилфонда Минска до 5 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Это вопросы безопасности жителей, наша задача ее обеспечить. Состояние вспомогательных помещений нужно держать на постоянном контроле, это касается как ограничения доступа в них, так и недопущения захламления, которые чреваты возгораниями", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.

На минувшей неделе городским управлением МЧС были проверены порядка 90 домов, при этом выявлены 22 факта не ограниченного доступа или захламленности технических помещений. В адрес администраций районов направлена информация об этих фактах, в ЖЭУ - представления об устранении замечаний.-0-

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