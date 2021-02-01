Черный снег в Полоцке: в котельной выявили превышение выбросов загрязняющих веществ

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты во время лабораторного контроля выявили превышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в полоцкой котельной, сажа из которой оседала в близлежащих дворах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Пробы были взяты 27 января. "Результаты аналитического контроля выявили превышения нормативов допустимых выбросов углерода оксида и диоксида азота при эксплуатации котельной, сжигающей древесную щепу. 28-29 января специалистами ОАО "Теплоэнергетик" Витебска совместно с работниками котельной выявлены причины данного инцидента и проведена работа по наладке режима работы котельного оборудования", - отметили в комитете.

Новополоцкая инспекция природных ресурсов начала административный процесс, собираются данные для расчета размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Деятельность котельной взята экологическими службами на особый контроль, который будет продолжен в течение всего отопительного периода.

Как сообщалось, в соцсетях 27 января появились фото и сообщения жителей с ул.Вологина в Полоцке. В их дворах почернели снеговики, детские площадки, невозможно было сушить белье на веревке. Предполагалось, что это произошло из-за оседания сажи от работающей котельной в микрорайоне Боровуха-3. Из-за этой проблемы в Новополоцкую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступило обращение от местных жителей.-0-