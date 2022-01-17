Число заявок в контакт-центр 115 и портал 115.бел за 2021 год снизилось на 3,7%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заявок в контакт-центр 115 и ресурс "Моя Республика" 115.бел за минувший год уменьшилось на 3,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Как уточнил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович, в прошлом году в контакт-центр поступило 1 881 662 заявки. Из них с помощью мобильного приложения или через портал "Моя республика" 115.бел. было передано 10,5%.
"Больше всего жителей столицы волновали вопросы уборки подъездов, температуры горячей воды, уборки дворовой территории", - рассказал Максим Бардович.-0-