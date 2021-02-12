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12 февраля 2021, 13:03

Делегат ВНС: достойные условия труда и отдыха помогут закрепиться молодежи на селе

Николай Даречкин во время выступления
Николай Даречкин во время выступления
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакие призывы и лозунги не закрепят молодых специалистов на селе, если при этом не создать для них на местах достойные условия для труда и отдыха. Такое мнение высказал тракторист-машинист СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района Николай Даречкин во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Николая Даречкина, сельхозпредприятие, где он работает, старается готовить новые кадры заранее. "Колхоз укрепляет материально-техническую базу местной школы, платит стипендию лучшим ученикам, направляет выпускников на обучение в высшие учебные заведения, материально поддерживает их и по возвращении создает для молодых специалистов хорошие условия для трудового старта. Эти и многие другие шаги позволяют закрепиться молодым людям на сельхозпредприятии и в сельской местности, - рассказал он. - При общении с коллегами часто слышу о проблемах нехватки кадров и плохой закрепляемости молодежи на селе. Хочется напомнить, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Если не поддержать молодых специалистов, не создать им достойные условия для труда и отдыха, никакие призывы и лозунги на селе их не задержат. Им надо дать возможность работать и зарабатывать на достойную жизнь".

Также тракторист-машинист отметил, что хорошие условия для труда в СПК "Колхоз "Родина" стараются создавать не только для молодых специалистов, но и для опытных работников. Это отражается на зарплате, которая у специалистов колхоза составляет более Br1 тыс. "В одном из выступлений Президент отметил, что надо не только сохранить темпы по благоустройству быта сельчан, но и повысить их. Положить в основу принцип: отличный труд, отличные результаты работы, высокие доходы хозяйства и, следовательно, высокая заработная плата. Мы восприняли эти слова как руководство к действию. Все, что мы имеем, - это не подарок с небес. Мы просто хотим и умеем работать", - подчеркнул Николай Даречкин.

В своем выступлении делегат также сказал о том, что ему приятно, что государство уделяет внимание сельскохозяйственной сфере, реализовывает нужные и важные проекты для развития деревень и малых городов.-0-

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