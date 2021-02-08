Делегат ВНС: важно работать над эффективностью системы информационной безопасности

8 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно работать над эффективностью системы информационной безопасности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, директор телерадиокомпании "Могилев" Татьяна Ларина.

"В будущем важно работать над эффективностью системы информационной безопасности нашего государства. Это позволит не допустить распространения недостоверной и фейковой информации среди населения", - отметила Татьяна Ларина.

По словам делегата, журналистикой должны заниматься профессиональные и подготовленные люди. "Информация в современном мире играет огромную роль и окружает каждого человека, именно она создает объективную картину окружающего мира. И раньше в этом поле работали только профессионалы, которые знают, что такое профессиональная этика, у которых есть понимание ответственности за каждое свое слово, - отметила делегат. - События прошлого года показали, что теперь в роли журналиста может выступать практически любой человек, который не имеет никакого отношения к СМИ, который уверен в том, что у него есть право делать с информацией что угодно. Эти люди не гнушаются никаких методов подачи для достижения своих политических и экономических целей. Такое отношение приводит к появлению недостоверных и откровенно фейковых новостей. И люди верят этому. Нельзя допускать манипуляций мнением общественности через такие новости".

Татьяна Ларина и режиссёр Оксана Десятник

Татьяна Ларина и телеведущий Николай Каманцев

"За последние годы белорусское региональное телевидение сделало серьезный шаг вперед. Мы используем в работе современные технологии, вещание ведется в HD-формате, постоянно разрабатываются и внедряются новые подходы в подаче новостей и развлекательных программ. Для нас, журналистов, важно не останавливаться и продолжать развиваться. И для этого у нас есть все необходимые ресурсы", - подчеркнула делегат.

Как отметила Татьяна Ларина, Всебелорусское народное собрание позволит решить вопросы, которые волнуют жителей нашей страны. "На всенародном форуме будут затронуты вопросы всех сфер жизни. Они будут не только озвучены, но и детально изучены и проработаны. Мы все хотим жить в любимой, спокойной и развивающейся стране. И достигаться это должно мирным и конструктивным диалогом, а не деструктивными методами", - подытожила делегат.-0-

Татьяна Ларина во время заседания в Могилевском облисполкоме

Фото Олега Фойницкого