Детский книжный фестиваль стартует в Могилеве 1 ноября

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский книжный фестиваль "Шестая цивилизация" пройдет в библиотеках Могилева с 1 по 5 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки им. К.Маркса Елена Шепелева.

"Проходить фестиваль будет как онлайн, так и в оффлайн-формате. В течение всех пяти дней у каждого желающего будет возможность принять участие в акции "Бумажное зеркало", воспользоваться чат-ботом и получить персональный чек-лист от специалиста. В официальном аккаунте публичных библиотек в Instagram пройдут интенсивы от издательств и писателей, - рассказала она. - Стартует фестиваль с городской акции тотального чтения, которую в Instagram откроет детская писательница и блогер Екатерина Залесская".

В следующие два дня в официальном аккаунте библиотек пройдут интенсивы. Так, 3 ноября участниками виртуальной встречи станут представители издательств. Они поделятся советами, как стать авторами и начать с ними сотрудничать. На следующий день пройдут онлайн-встречи с белорусскими и российскими писателями. "Приглашенные гости расскажут юным читателям и писателям о книжных новинках, дадут полезные советы начинающим авторам", - рассказали в библиотеке.

Большую игротеку готовят организаторы 4 ноября. Игры, квесты, шарады и книжные лабиринты - все это можно будет найти на страничке фестиваля. В этот же день в Instagram-аккаунте пройдет стрим с членом Союза писателей Беларуси, лауреатом Национальной литературной премии Екатериной Хадасевич-Лисовой.

Завершится книжный фестиваль 5 ноября серией мастер-классов, посвященных книгам и чтению. На протяжении всего фестиваля в библиотеках пройдут библиомарафоны (библиотека-филиал № 9 им. Я. Купалы), литературные коктейли (детская библиотека-филиал № 8), интеллектуальные джунгли (библиотека-филиал №6), день картинг-рисования "Невероятный 2021" (библиотека-филиал №4 им. М. Лермонтова), родительские часы "Читаем и играем вместе" (ЦГБ им. К. Маркса), будут организованы мультсалоны (библиотека-филиал №1 им. Я. Коласа, детские библиотеки-филиалы №№2,10).

Более подробную информацию можно узнать на лендинг-странице фестиваля или по телефону: 8 (0222) 42-83-53.