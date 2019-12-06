Для борьбы с несанкционированной торговлей в Минске будут применять видеонаблюдение

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в распространенных местах несанкционированной торговли (в подземных пешеходных переходах и на выходах) будут установлены камеры видеонаблюдения для борьбы с незаконными торговцами. Об этом сообщил во время оперативного совещания в мэрии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это видео будет являться подтверждением противоправных действий, через РУВД будет устанавливаться личность. Сейчас такую работу проводим совместно с ГАИ по нерегулярным перевозкам. Уже два дня активно работают по такой схеме", - сказал Александр Дорохович.

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