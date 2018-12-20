Долгострои и волокита в работе с инвесторами - Кочанова назвала проблемные вопросы Минска

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение некоторых требований и поручений главы государства властям Минска вызывает вопросы в части исполнительской дисциплины. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего с 2015 года на контроле в Администрации Президента находилось 656 поручений главы государства, данных Мингорисполкому. "Выполнено 471 поручение, в том числе 30 - с нарушением сроков, не выполнено 64, или 9,8%, - отметила Наталья Кочанова. - Мингорисполком в этом смысле выглядит несколько лучше, чем некоторые другие органы. В то же время не в полной мере выполнены требования Президента по решению таких острых вопросов, как превышение срока строительства жилых домов (а их в городе 10), реализация некоторых инвестпроектов, наведение порядка в вопросах озеленения, цветочного оформления столицы. Порой требуются неоднократные напоминания по выполнению поручений".

В работе с инвесторами, подчеркнула Наталья Кочанова, действия городских властей порой выглядят так, словно они не заинтересованы в развитии бизнеса. В качестве примера она привела случаи, когда построенные объекты несколько лет не вводились в эксплуатацию из-за отсутствия элементарной согласованности в действиях отдельных служб и ведомств города.

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