Дорохович: надо наладить удобную прямую связь с жителями столицы для решения их проблем

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно наладить и укрепить прямую связь с жителями города, чтобы они понимали: каждая волнующая их проблема будет выслушана, рассмотрена и по возможности устранена. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача нашей работы - наладить связь с жителями столицы. Они должны иметь разные платформы и центры для связи с городскими службами. И молодые люди со смартфонами, и пожилые с кнопочными телефонами. Те, кто предпочитает напрямую связываться со специалистами через контакт-центр, и те, кому удобнее коммуницировать с людьми через текст и сообщения", - отметил Александр Дорохович.

Сейчас растет популярность подачи заявок через интернет. Для удобства горожан целенаправленно создаются контакт-центры и открываются Telegram-каналы, Viber-чаты и другие способы связи.

"Совсем скоро в стране планируют ввести идентификационные ID-карты. Это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. Сейчас обсуждаем создание специального портала. При регистрации человек будет вводить номер карты и попадать в личный кабинет с массой полезной информации", - рассказал зампред Мингорисполкома.

На платформе будет предоставлена вся информация о месте проживания человека: к какой администрации города он относится, где находится ближайшая больница, школа и детский сад, места расположения служб. Жителям столицы будет приходить вся информация об открытии новых мест, а также горожане смогут предлагать свои идеи по развитию района и города в целом, участвовать в голосовании по актуальности идеи.

"Приоритет - это люди, поэтому мы и собрались на заседании. Хочется сделать город комфортным для минчан, а их жизнь радостной и счастливой настолько, насколько мы на это способны", - подчеркнул Александр Дорохович.

На заседании заместители глав администраций столицы и представители различных служб обсудили результаты мониторинга приведения контейнерах площадок в надлежащее состояние, проделанную работу по запуску отопления в жилищном фонде, а также рассмотрели план мероприятий по ремонту и реконструкции объектов на 2021-2025 годы.-0-

В Минске до 15 декабря установят 389 новых контейнерных площадок