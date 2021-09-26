В Минске дорожную разметку нанесут ночью на 8 участках

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью нанесут на 8 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 27 сентября планируется нанести дорожную разметку на следующих участках города: 18-й км внутреннего кольца МКАД; 22, 23, 26 км внешнего кольца МКАД; ул.Змитрока Бядули; ул.Янки Мавра; ул.Мазурова; ул.Щорса; участок Логойского тракта от ул.Олешева до ул.Волгоградской; велодорожки по пр.Независимости.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными.-0-