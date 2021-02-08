Два МООП из Новополоцка стали лучшими в Витебской области

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Два молодежных отряда охраны правопорядка (МООП) Новополоцкого государственного политехнического колледжа стали лучшими в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь городской организации БРСМ Александр Прохоров.

Пальма первенства среди МООП Витебской области по итогам 2020 года традиционно досталась новополочанам. "Два отряда охраны правопорядка Новополоцкого политехнического колледжа по итогам работы за прошлый год стали лушими в области. Это отряд имени Н.И.Судника, который отличился по линии взаимодействия с МЧС, и имени А.И.Дедюлина - по взаимодействию с органами МВД. Такой успех - это прежде всего заслуга самих ребят", - отметил Александр Прохоров.

Он рассказал, что ребята из новополоцких МООП регулярно находятся среди лидеров подобных молодежных объединений республики. Они стараются развивать свою деятельность и использовать новые формы работы. В прошлом году активная молодежь предложила несколько новых проектов совместно с ГАИ: "Пешеходный патруль" и "Засветись" по профилактике травматизма на дорогах, "Безопасное лето" в каникулярное время - по профилактике несчастных случаев с участием несовершеннолетних.

"Деятельность МООП является одним из основных направлений в работе БРСМ. Юноши и девушки в свободное от учебы время участвуют в профилактических рейдах, встречаются с детьми в детских садах, школах, рассказывают о правилах безопасности", - поделился руководитель городской организации БРСМ.

Он добавил, что в этом году МООП предложили новые инициативы - по поисковой деятельности и кибербезопасности. Например, члены отрядов охраны правопорядка будут посещать учреждения образования и беседовать со школьниками и сверстниками о проблемах защиты личных данных в сети, о правильном поведении во всемирной паутине.

"Участие в МООП помогает молодежи понять специфику службы в силовых структурах и определиться с выбором будущей профессии. Нередко ребята из таких отрядов связывают свою жизнь со службой в милиции, МЧС. В Новополоцке в среднем 70 человек постоянно входят в состав трех МООП, и эти ребята как никто понимают, насколько важен порядок на улицах города. Каждый год ряды молодежных дружинников пополняются. В этом году в МООП приняли 17 человек, среди них были пять девушек", - подчеркнул Александр Прохоров.-0-