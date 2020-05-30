Две новые экологические тропы появятся в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в столице откроются две новые экологические тропы: в районе зоопарка и ул.Асаналиева. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе закончатся работы по созданию новой экологической тропы у Минского зоопарка. Завершается проектирование еще одной экологической тропы в Октябрьском районе по ул.Асаналиева протяженностью около 2 км", - рассказал Александр Дорохович.

По его словам, сейчас в каждом из районов Минска обустроено по несколько экологических троп, где минчане и гости столицы могут наслаждаться пением птиц, имеют возможность увидеть некоторых животных, змей, редкие растения. При проектировании новых маршрутов по диким территориям столицы городские власти учитывают зарубежный опыт, но при этом ориентируются на особенности белорусской природы. Работа по обустройству новых экотроп в столице будет продолжаться, поскольку в этом есть потребность и этому способствует ландшафт Минска, заверил зампредседателя Мингорисполкома.

Всего во время телефонной линии было принято 26 обращений от жителей столицы. Большая часть вопросов касалась темы капремонта жилья и благоустройства территорий. Минчане интересовались сроками окончания ремонта в доме по ул.Калиновского, высказывались за временное прекращение каких-либо работ в доме по ул.Любимова на период пандемии. Один из дозвонившихся попросил понизить бордюр у жилого дома по ул.Одинцова, который препятствует безопасному спуску с пандуса. Не остались без внимания и вопросы стоянки. Проживающий по ул.Шаранговича высказался за введение запретов на курение на детских площадках и стоянку автомобилей у подъездов многоэтажек.-0-