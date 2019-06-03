Движение по улице в центре Гродно закроют почти на месяц

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за ремонта почти на месяц закроют движение по одной из основных улиц в центре города. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С половины девятого 5 июня будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Большая Троицкая на участке между улицами Замковой и Октябрьской. Здесь запланированы работы по ремонту инженерных сетей и дорожного полотна.

"Это важная городская артерия. Закрытие движения на ней скажется на пропускной способности центральной части Гродно. Для снижения пробок режим работы светофоров на других улицах в центре города будет оперативно скорректирован", - отметили в ГАИ.

Ориентировочно, работы должны завершиться до 28 июня.-0-