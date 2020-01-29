Единство народов и цветы: названа концепция фестиваля национальных культур в Гродно

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ХІІІ Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно будет посвящен поколениям людей, выросших за 75 лет мирной жизни. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.

Традиционный фестиваль в Гродно пройдет 5 и 6 июня. Второй раз третий фестивальный день - 7 июня - примет Августовский канал.

"В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Эта тема будет одной из основных во время фестиваля. Победа во многом стала возможной благодаря единству народов, новые поколения могут мирно жить, созидать и творить. Поэтому и акцент будет на творчестве людей, родившихся и воспитанных в Беларуси в мирные годы", - рассказала Елена Климович. Также героями фестиваля станут те, кто в разные годы выступал, а порой и начинал свой творческий путь на его сценах.

Сохранят и изюминку фестиваля - национальные подворья, на которых представители проживающих в Беларуси национальностей знакомят горожан и туристов со своей историей, культурой и кухней. Для оформления подворий планируется использовать цветы, характерные для того или иного народа. Цветы, национальные куклы и аист станут символами самого фестиваля.

Традиционно в одну большую праздничную площадку превратится центр Гродно. На площади Советской разместится межнациональная сцена: здесь в первый день после традиционного шествия национальностей состоится церемония открытия фестиваля. На протяжении второго дня на сценической площадке практически в режиме нон-стоп пройдут сборный концерт национальностей, выступления артистов этнических родин.

На площади Ленина откроется Белорусское подворье. Здесь выступят коллективы любительского творчества, пройдет этнодискотека. Запланированы выставка-ярмарка народных ремесленников, тематические мастер-классы, работа арт-кафе.

Также 5 и 6 июня будут работать тематические выставки. Состоится традиционный пленэр художников. А в окнах ресторанов, кафе, магазинов и других объектов разместят детские рисунки на тему фестиваля, мирной жизни национальностей в Беларуси.

В новом формате планируется провести презентацию традиционной фестивальной книги. Это будет культурно-массовое мероприятие в стиле летнего вечернего ретроконцерта на открытой площадке в тематике 40-50-х годов прошлого века.

Впервые проведут розыгрыш фестивального лото. Участником может стать любой. Для этого надо будет зарегистрироваться в оргкомитете фестиваля в праздничные дни в одной из трех номинация - горожанин, турист или участник. Победителей будет также три, их объявят во время концерта-закрытия. Призом станут уникальные сувениры в тематике фестиваля.-0-