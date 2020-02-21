Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году превысил $15 млн

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг в Гродненской области в 2019 году возрос более чем на 10% и превысил $15 млн. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполком Олег Андрейчик перед итоговой коллегией о развитии отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году мы перешли рубеж в $15 млн экспорта туристических услуг, хотя еще пять лет назад, для сравнения, не достигали и $5 млн, - сказал Олег Андрейчик. - За этими цифрами стоит большая работа". По его словам, дает свои плоды и безвизовая территория, которая действует по всей Гродненской области. В 2019 году регион посетили около 130 тыс. безвизовых туристов, в 2018-м их было около 92 тыс. Общее же количество гостей в прошлом году превысило полмиллиона.

"Заметен и экономический эффект. За последние годы в сферах услуг и туризма создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Активно развивается малый и средний бизнес в этом направлении, растет количество агроусадеб, появляются новые туристические маршруты, формы услуг", - отметил Олег Андрейчик.

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов обратил внимание на коллегии, что региону надо и дальше совершенствовать туристическую инфраструктуру. В первую очередь развивать сферу гостеприимства: несмотря на то, что новые объекты вводятся постоянно, в регионе пока не хватает современных комфортных гостиниц. Нужно также активнее готовить кадры для туристической сферы.-0-