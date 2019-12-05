Электронные ярмарки вакансий в Минске наиболее интересны соискателям до 44 лет

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий, которая проходила 28-29 ноября в Минске, оказалась наиболее привлекательной для соискателей в возрасте от 25 до 44 лет, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Всего в электронной ярмарке поучаствовали более 20 организаций столицы. Наниматели предложили на выбор 936 вакансий. Их просмотрели более 1,2 тыс. соискателей около 24,2 тыс. раз. Отправили свои резюме 19 желающих найти работу, 170 безработных предпочли воспользоваться возможностью виртуальной консультации.

В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома отмечают, что чаще всего ищут вакансии в интернете посредством электронной ярмарки соискатели в возрасте от 25 до 34 лет (35,6%), активны также безработные от 35 до 44 лет (25,2%). Наименьший интерес к предложениям работодателей проявляли лица 55 лет и старше.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 12 декабря проведет общегородскую ярмарку вакансий "Работа здесь!" в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. В ней примут участие более 100 предприятий, будут работать секции "Начнем бизнес вместе", "Стратегия выбора профессии", "Занятость в свободное от учебы время", "Равные права - равные возможности", "Обучение с гарантированным трудоустройством" и другие. С 10.00 до 13.00 соискатели рабочих мест смогут пообщаться с потенциальными нанимателями, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, обучения, регистрации граждан в качестве безработных, предоставления субсидии для предпринимательской деятельности.-0-