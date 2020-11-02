Эстакаду с ул.Московской на ул.Толстого в Минске планируют открыть к концу ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок строительства 1-го городского кольца в Минске - эстакаду с ул.Московской на ул.Толстого - планируют сдать к концу ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного инженера СУ-73 Стройтреста №15 Сергей Рашидов.

"Сделали полностью реконструкцию самой ул.Московской, проложили новые коммуникации по ней и на ул.Толстого: водопровод, теплотрассу, ливневую канализацию, кабель связи, освещение. Установили светофорные объекты. Так что по Московской уже движение пошло, - рассказал Сергей Рашидов. - К концу ноября планируем открыть эстакаду. Новый мост длиной 198 м соединит улицы Московскую и Толстого. Будут две полосы в одном направлении, каждая шириной по 3,5 м. Тротуар для пешеходов предусмотрен, велодорожек там нет".

С открытием эстакады станет доступен съезд с путепровода на ул.Московскую и далее в двух направлениях - в сторону станции метро "Институт культуры" и на ул.Бобруйскую.

"А в перспективе, когда будет построено 1-е городское кольцо, по этому мосту автомобили смогут сразу, съехав с ул.Московской, выехать на пр.Дзержинского. Сейчас приходится крутиться через площадь Франтишка Богушевича", - уточнил Сергей Рашидов.

Сейчас на отрезке в районе бывшего Республиканского Дома ДОСААФ и железной дороги строят новый участок 1-го транспортного кольца Минска. Это уже вторая очередь. Первую - развязку над пр.Дзержинского - завершили в 2019 году. Вторая соединит транспортное кольцо от ул.Толстого до пр.Дзержинского. Это разгрузит центр города от транзитного и грузового транспорта, позволит автомобилистам быстрее передвигаться на этом участке. Запланирована здесь и автостоянка на 150 мест.-0-